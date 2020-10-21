21 Ekim 2020 Çarşamba 00:39 | Son Güncelleme:
Azerbaycan, Gubadlı'daki işgalci Ermenistan birliklerini top atışıyla imha etti
AA
Azerbaycan ordusu, Gubadlı yönünde işgalci Ermenistan'a ait birlikleri topçu atışlarıyla etkisiz hale getirdi.
Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor.
AA'nın aktardığı habere göre, Gubadlı yönündeki çatışmalarda Azerbaycan ordusunun Ermenistan birliklerini topçu atışlarıyla etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.