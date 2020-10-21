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  • Azerbaycan, Gubadlı'daki işgalci Ermenistan birliklerini top atışıyla imha etti
21 Ekim 2020 Çarşamba 00:39 | Son Güncelleme:

Azerbaycan, Gubadlı'daki işgalci Ermenistan birliklerini top atışıyla imha etti

AA

Azerbaycan ordusu, Gubadlı yönünde işgalci Ermenistan'a ait birlikleri topçu atışlarıyla etkisiz hale getirdi.

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor.

AA'nın aktardığı habere göre, Gubadlı yönündeki çatışmalarda Azerbaycan ordusunun Ermenistan birliklerini topçu atışlarıyla etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan Ma

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