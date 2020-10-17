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  • Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü
17 Ekim 2020 Cumartesi 11:37 | Son Güncelleme:

Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına sahada cevap vermeyi sürdürüyor. Son dakika bilgilerine göre Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Sahada büyük darbeler alan işgalci Ermenistan, sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken cepheden son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

SAHADA CEVAP VERİLİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalci Ermenistan'ın Gence'de sivillere yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Ermenistan'a savaş meydanında cevap verilecek." ifadelerini sarf etmitşi.

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