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  3. Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Karabağ meselesinin çözümü konusunda ilerlemeliyiz

Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Karabağ meselesinin çözümü konusunda ilerlemeliyiz

Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Karabağ meselesinin çözümü konusunda ilerlemeliyiz

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Dağlık Karabağ meselesine ilişkin, "Karabağ meselesinin çözümü konusunda ilerlemeliyiz. Bugün oluşan durum hiç kimseyi tatmin etmiyor. Bu konudaki müzakere sürecini engelleyen unsurları çözmeliyiz." dedi.

Memmedyarov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Bakü'deki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Dağlık Karabağ meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dağlık Karabağ sorunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Memmedyarov, "Karabağ meselesinin çözümü konusunda ilerlemeliyiz. Bugün oluşan durum hiç kimseyi tatmin etmiyor. Bu konudaki müzakere sürecini engelleyen unsurları çözmeliyiz." şeklinde konuştu. 

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Dağlık Karabağ meselesinin basit olmadığına işaret ederek, "Tarafların uzlaşmaya varması için imkan var. Karabağ meselesi, Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinde en uzun süren bir meseledir." yorumunda bulundu. 

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü toplantısında üye ülkelere Azerbaycan’a silah satmamaları için yaptığı çağrısını değerlendiren Lavrov şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile askeri teknik alanındaki iş birliği, stratejik ilişkilerimizde önemli bir konu. Bu alandaki iş birliğimizi, uluslararası normlara, Azerbaycan ile Rusya arasındaki mevzuatlara uygun şekilde ve ayrıca bölgedeki dengeyi gözeterek geliştiriyoruz."

AA


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