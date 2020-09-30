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  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tek koşul Ermenistan'ın geri çekilmesidir
30 Eylül 2020 Çarşamba 15:32 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tek koşul Ermenistan'ın geri çekilmesidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tek koşul Ermenistan'ın geri çekilmesidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgede gerginliğin bitmesi için tek şart sundu. Azerbaycan'ın tek koşulunun işgalci Ermenistan ordusunun geri çekilmesi olduğunu belirten Aliyev, "Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" dedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgede gerginliğin bitmesi için tek şart sundu. Azerbaycan'ın tek koşulunun işgalci Ermenistan ordusunun geri çekilmesi olduğunu belirten Aliyev, "Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" dedi

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