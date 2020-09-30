Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tek koşul Ermenistan'ın geri çekilmesidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgede gerginliğin bitmesi için tek şart sundu. Azerbaycan'ın tek koşulunun işgalci Ermenistan ordusunun geri çekilmesi olduğunu belirten Aliyev, "Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" dedi

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