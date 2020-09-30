30 Eylül 2020 Çarşamba 15:32 | Son Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tek koşul Ermenistan'ın geri çekilmesidir
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgede gerginliğin bitmesi için tek şart sundu. Azerbaycan'ın tek koşulunun işgalci Ermenistan ordusunun geri çekilmesi olduğunu belirten Aliyev, "Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" dedi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgede gerginliğin bitmesi için tek şart sundu. Azerbaycan'ın tek koşulunun işgalci Ermenistan ordusunun geri çekilmesi olduğunu belirten Aliyev, "Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" dedi
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