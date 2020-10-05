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05 Ekim 2020 Pazartesi 20:12 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Cebrail'in 3 köyü daha kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Cebrail'in 3 köyü daha kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medyadan Cebrail'de 3 köyün daha kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cebrail’e bağlı Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezra kentlerinin yanı sıra birçok stratejik noktanın işgalden kurtulduğunu ifade ederek, “Cebrayıl’a bağlı 3 önemli nokta ve stratejik yükseklikler azad edildi. Kahraman ordumuzun operasyonları devam ediyor. Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.

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