Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Cebrail'in 3 köyü daha kurtarıldı

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cebrail’e bağlı Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezra kentlerinin yanı sıra birçok stratejik noktanın işgalden kurtulduğunu ifade ederek, “Cebrayıl’a bağlı 3 önemli nokta ve stratejik yükseklikler azad edildi. Kahraman ordumuzun operasyonları devam ediyor. Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.

Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Şıxəli Ağalı, Sarıcalı, Məzrə kəndlərini və müxtəlif istiqamətlərdə bir neçə strateji yüksəkliyi azad etmişdir. Qəhrəman ordumuzun uğurlu əməliyyatı davam edir. Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 5, 2020