Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aliyev, "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor"