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22 Ekim 2020 Perşembe 17:41 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: 7 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: 7 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli ve Cebrail kentlerinde 7 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli ve Cebrail kentlerinde 7 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kurtarıldığını bildirdi.

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