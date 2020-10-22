22 Ekim 2020 Perşembe 17:41 | Son Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: 7 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı
Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli ve Cebrail kentlerinde 7 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli ve Cebrail kentlerinde 7 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kurtarıldığını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...