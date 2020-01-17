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  3. Aynı Joker'deki sahne gibi! Sevgili cinayetini TV'de itiraf etti

Aynı Joker'deki sahne gibi! Sevgili cinayetini TV'de itiraf etti

Aynı Joker'deki sahne gibi! Sevgili cinayetini TV'de itiraf etti

Joker filmindeki Arthur Fleck’in televizyon programında işlediği cinayetleri itiraf etme sahnesine benzer bir olay Hindistan’da yaşandı.

Maninder Singh (27), News18 kanalının canlı yayınına katıldı ve Sarbjit Kaur adlı kız arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Singh, farklı kastlardan olmaları kızın ailesinin hoşuna gitmediğini ve bu yüzden evlenemediklerini anlattı. Programın ardından Singh polis tarafından gözaltına alındı. Kız arkadaşının cesedi, 30 Aralık’ta Singh’in olayı yerinden kaçmasının ardından beraber kaldıkları bir otelde bulunmuştu. Singh’in bir diğer kız arkadaşını daha öldürdüğünden şüpheleniyor.


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