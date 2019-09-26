Avusturya'da Müslümanlara ait kuruluşları kapatma girişimi

Ülkede pazar günü yapılacak seçimler öncesi son kez toplanan mecliste aşırıcılıkla mücadele kapsamında çeşitli partilerin sunduğu önergeler görüşüldü.

Önceki seçimde Türkiye karşıtlığı yaparak meclise girmeyi başaran Liste Jetzt adlı parti tarafından Müslümanlara ait kimi kuruluşların kapatılmasına yönelik verilen önerge merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) oylarıyla kabul edildi.

Önergede Müslümanlara ait kuruluşlar için "İslamist dernekler" ifadesi kullanılırken, ATİB ve Milli Görüş’e bağlı derneklerin denetlenmesi, herhangi bir suç unsurunun tespit edilmesi durumunda kapatılması istendi.

Mevcut hükümete tavsiye niteliğindeki önergenin herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.

Öte yandan seçimlere 4 gün kala geçici bir hükümete Müslümanlara ait kuruluşların kapatılması yönünde bir tavsiyenin meclisten geçmesi dikkati çekti. 4 aydır iktidarda olan geçici hükümetin görevi seçim sonrasında sona erecek.

Avusturya’da seçimlere yönelik anketlerin çoğunda Liste Jetzt Partisinin yüzde 2 oy alarak meclis dışında kalacağı tahmin edilirken, partinin bu girişimi kaybettiği oyları geri almak için yaptığı düşünülüyor.

- Neonazi derneğe yönelik önerge geçmedi

Meclis genel kurulunda görüşülen bir başka başlık ise Neonazi Kimlikçiler Hareketinin lağvedilmesine ilişkin önerge oldu. Ülkede Müslümanlara ait kurumlara çeşitli ırkçı saldırılarda bulunmuş ve Yeni Zelanda’da 51 Müslümanı katleden Avusturalyalı teröristle bağlantısı tespit edilen radikal oluşumun kapatılmasına ilişkin önerge ise meclisten geçmedi. (AA)