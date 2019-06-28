Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7681
  • 6,5694
  • 261.86
  • 95.789
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Avusturya'da çöken binadan iki cansız beden çıkarıldı

Avusturya'da çöken binadan iki cansız beden çıkarıldı

Avusturya'da çöken binadan iki cansız beden çıkarıldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da önceki gün bir binada meydana gelen patlama sonucu oluşan göçük altında biri erkek diğeri kadın iki kişinin cesedine ulaşıldı.

Polis Sözcüsü Paul Eidenberger, basına yaptığı açıklamada, 29 yaşında bir kadın cesedinin yanı sıra akşam geç saatlerde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedini göçük altından çıkardıklarını duyurdu.

Viyana İtfaiye Sözcüsü Gerald Schimpf de göçük altında kalmış başka kişilerin olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Başkentin 4’üncü bölgesinde 4 katlı bir apartmanda doğal gazın yol açtığı tahmin edilen bir patlama meydana gelmiş, kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanmış, binanın büyük bir kısmı çökmüştü.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Arda Turan ile Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda için tatil alışverişi yaptı!
Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber...
Ünlü çift evliliklerinin yıl dönümünü böyle kutladı
Serenay Sarıkaya'nın iddialı pozları sosyal medyayı salladı!
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
<p>Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı başvuru süresinin 15 Haziran´da dolduğunu, öd

TOKİ Başkanı Bulut: 'Son 16 Yılda İstanbul Genelinde İnşa Edilen Konut Sayısı 161 Bin 764´tür'

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi