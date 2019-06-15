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  3. Avusturya'da başörtüsü yasağına karşı çıkan milletvekili ölümle tehdit edildi

Avusturya'da başörtüsü yasağına karşı çıkan milletvekili ölümle tehdit edildi

Avusturya'da başörtüsü yasağına karşı çıkan milletvekili ölümle tehdit edildi

Bağımsız milletvekili Martha Bissman, 'Müslümanlarla dayanışma içinde olduğumdan beri aşırı sağcı tarafta hasımlarım oluştu. Daha önce böyle bir durum söz konusu değildi. Tehdidin bu taraftan geldiğine dair güçlü bir kanat içindeyim' dedi.

Avusturya'da başörtüsü yasağına karşı çıkan ve tepki olarak mecliste başörtüsü takan bağımsız milletvekili Martha Bissman, Müslümanlarla dayanışma içinde olduğundan bu yana aşırı sağcıların hedefi olduğunu söyledi. 
 
İlkokullarda başörtüsü yasağı başta olmak üzere birçok alanda ülkede yaşan Müslümanlara yönelik haksızlıklara yüksek sesle itiraz eden Bissman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerden ötürü çok sayıda hakaret ve olumsuz yaklaşımla karşı karşıya kaldığını ancak ilk defa ölüm tehdidi aldığını dile getirdi.
 
Önceki gün posta kutusuna gelen ölüm tehdidi içeren mektuba ilişkin yasal süreç başlattığını aktaran Bissman, "Müslümanlarla dayanışma içinde olduğumdan beri aşırı sağcı tarafta hasımlarım oluştu. Daha önce böyle bir durum söz konusu değildi. Tehdidin bu taraftan geldiğine dair güçlü bir kanat içindeyim." ifadesini kullandı.
 
Bissman, tehditlerin kendisini korkutamayacağını vurgulayarak, Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele kurumunun (istihbarat teşkilatı) tehdit mektubunu kendisinden alarak inceleme başlattığını sözlerine ekledi.
 
Avusturya'da geçen ay mecliste kabul edilen ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağına ilişkin meclis genel kurulunda yapılan görüşmelerde başörtüsü yasağına yaptığı konuşmayla tepki gösteren Bissman, yasağı mecliste kabul eden iktidar milletvekillerini başörtüsü takarak protesto etmişti.

(AA)

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