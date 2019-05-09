Avustralya'nın yeni banknotunda yazım hatası tespit edildi

Merkez Bankası, bir Instagram kullanıcısı tarafından tespit edilen hatanın yeni basımda düzeltileceğini, 46 milyon adet banknotun geçerli olmaya devam edeceğini açıkladı.

Sadece büyüteçle bakınca görülebilen yazım hatası, paranın Avustralya'nın ilk kadın milletvekili Edith Cowan'ın 1921'de Meclis'te yaptığı konuşmasından alıntının basılı olduğu tarafta tespit edildi.

İngilizce'de sorumluluk anlamına gelen "responsibility" sözcüğünün, son "i" harfinin unutularak "responsibilty" olarak yazıldığı görüldü.

Cowan bu konuşmasında "Bu aradaki tek kadın olmak büyük bir sorumluluk. Diğer kadınların da burada olması gerekliliğini vurgulamak istiyorum" diyor.