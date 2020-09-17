Avustralyalı diplomatın paylaşımı infiale yol açtı: Nesli tükenmekte olan kaplumbağayı yedi

Avustralya’nın Kamboçya Büyükelçisi Pablo Kang, nesli tükenmekte olan kaplumbağayı yediği anı sosyal medyada paylaştı. İnfiale yol açan paylaşım sonrası paylaşımı silen Kang, sosyal medya hesabından özür diledi.

DHA'da yer alan habere göre, Avustralya'daki hayvan hakları derneği üyeleri, Avustralyalı diplamatın kaplumbağa yediği anı paylaşmasına sert bir dille tepki gösterdi.

Gelen tepkiler üzerine paylaşımı silen diplomat, "Merhaba. Yumuşak kabuklu kaplumbağalar ve yılan balıkları hakkındaki gönderimi kaldırdım ve üzülen herkesten özür dilerim. Niyetim bu yemekleri tanıtmak değil, insanlara ziyaretim sırasında bana sunulan yiyeceklerden bazılarını anlatmaktı” ifadelerini kullandı.

YEDİKLERİ İÇİN NESLİ TÜKENMEKTE

Sosyal medyadan gelen tepkiler arasında yer alan bazı uzmanlar ise, son yıllarda yayınladıkları çalışmalarda Güneydoğu Asya'daki tüm yumuşak kabuklu kaplumbağaların yemeklerde kullanıldığı için neslinin tükenmekte olduğunu ifade etti.