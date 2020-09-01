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  3. Avustralya'da korkunç olay... Evinde iki piton yılanı ile karşılaştı!
01 Eylül 2020 Salı 19:09 | Son Güncelleme:

Avustralya'da korkunç olay... Evinde iki piton yılanı ile karşılaştı!

Avustralya'da korkunç olay... Evinde iki piton yılanı ile karşılaştı!
AA

Avustralya'da bir evin çatısında kavga ettiği iddia edilen iki piton yılanı mutfak tavanını çökerterek evin içine düştü.

Avustralya'da bir evin çatısında dövüştüğü iddia edilen iki piton yılanı mutfak tavanını çökertti. 

AA'nın yerel Nine Network televizyonundan dayandırdığı habere göre, olayın Queensland eyaletinde kırsal Laceys Creek bölgesinde meydana geldiğini belirtti.

Evin sahibi David Tait, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi.

Yağmur yağmadığından buna neyin sebep olduğunu araştırmaya koyulan Tait, yatak odası ile oturma odasına giren biri 2,8, diğeri 2,5 metre uzunluğundaki iki piton yılanıyla karşılaştı. İki yılanının toplam ağırlığının 45 kiloyu bulduğu ifade edildi.

Tait, hayvanları yakalaması için eve işin uzmanı olan Steven Brown'u çağırdı. Brown, şunları dedi:

"Sanırım iki erkek, çatıda yakındaki bir dişi yüzünden dövüşüyordu." 

Erkek yılanlar yakalandıktan sonra doğaya salındı. 

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Avustralya'da korkunç olay... Evinde iki piton yılanı ile karşılaştı!
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