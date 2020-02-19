Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0713
  • 6,5563
  • 310.74
  • 119574
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Avustralya'da iki küçük uçak havada çarpıştı: 4 ölü

Avustralya'da iki küçük uçak havada çarpıştı: 4 ölü

Avustralya'da iki küçük uçak havada çarpıştı: 4 ölü

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Mangalore kasabası yakınlarında havada çarpışarak düşen iki küçük uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Victoria Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Melbourne kentinin kuzeyindeki Mangalore kasabası yakınlarında içerisinde ikişer kişinin bulunduğu iki küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle havada çarpıştı.

Mangalore Havalimanı'nın doğusunda yerel saatle sabah 11.25’te meydana gelen kazanın ardından düşen uçaklardaki 4 kişi öldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü ve ölenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini belirten Victoria Polisi, çarpışma hakkında Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği yetkilerinin bilgilendirildiğini kaydetti.

(AA)


Olaylı evlilikte beklenen son!
Tuvana Türkay Onur Tuna'yı fena bozdu!
Chloe'den Serdar'a flaş hamle!
'Ah Şeyma ah, hep taklit!'
Murat Boz, Aslı Enver defterini kapattı mı?
<p>Pazar günü öğle saatlerinde, Piriçelebi Mahallesi´nde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen Ebu

Önce Tokalaştı, Sonra Yumrukla Saldırdı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Deneyden salgın çıktı! Koronavirüs ile ilgili yeni iddia....

Hafter destekli teröristler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor