Avustralya'da 4 bebek koronavirüs hastası

4 bebekte koronavirüs tespit edilmesinin ardından, eyaletteki bebek vakaları 5’e yükseldi. Victoria Eyaleti Sağlık Bakanı Jennt Mikakos, bebeklere evlerinde karantina altındayken virüs bulaştığını belirterek olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı. Toplam vaka sayısı 4 bin 557’ye yükselirken ölü sayısı 19’a çıktı. İran’ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte yeni tip koronavirüs tespit edildi.