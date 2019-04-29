Avustralya polisinden 'Game of Thrones' çağrısı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları şaka amaçlı bir paylaşımda, bir polis departmanı, takipçilerinden Game of Thrones dizisindeki karakterlerinin ölümüyle ilgili ihbarda bulunmamalarını istedi.

Facebook üzerinde paylaşımda bulunan Queensland polis departmanı, dizi hayranlarından acil durumu numarası olan 000’i aramamalarını istedi.

‘BİZİM EJDERHALARIMIZ YOK’

Dizinin etiketiyle paylaşım yapan departman, şu ifadeleri kullandı: “Lütfen Winterfell'deki ölümleri bildirmek için Üçlü Sıfır'ı (000) aramayın. Yetki alanımıza girmiyor ve bizim ejderhalarımız yok."

Takipçilerin hoşuna giden paylaşım birçok kez paylaşıldı ve farklı farklı yorumlar aldı.

‘EJDERHALARINIZ YOKSA, KENDİNİZE NASIL POLİS DİYEBİLİRSİNİZ?’

Bir Facebook kullanıcısı espritüel bir dille, “Tüm saygımla, ejderhalarınız yoksa, kendinize nasıl polis diyebilirsiniz?” diye yorum yaptı.

Başka bir kullanıcı ise, Cersei adlı karakterinin yeni sezonun ilk bölümünde fil eksikliğinden şikayet etmesine gönderme yaparak, "Filleriniz var mı?" diye yorumda bulundu. Polis departmanı da, " Ne yazık ki, yok” diye cevap yazdı.

(Sputnik)