02 Aralık 2020 Çarşamba 02:44 | Son Güncelleme:
Avustralya askerinin rezillikleri bitmiyor
Avustralya ordusuna mensup askerlerin Afganistan'da bulunduğu 2006-2015 yılları arasında 39 sivili sebepsiz yere katlettiğinin ortaya çıkmasının yankıları sürerken sınırları zorlayan yeni görüntüler ortaya çıktı.
Uruzgan bölgesinin başkenti Tarin Kot’ta yer alan askeri üsse ait Guardian’da yayınlanan fotoğraflarda 2009 yılında üssün içinde açılan bir barda çekilen fotoğrafta bir askerin protez bacaktan içki içtiği görülüyor. Bir Taliban askerine ait olduğu belirtilen protezin, ‘savaş ganimeti’ olarak getirildiği iddia edildi.