Avustralya askerinin rezillikleri bitmiyor

Uruzgan bölgesinin başkenti Tarin Kot’ta yer alan askeri üsse ait Guardian’da yayınlanan fotoğraflarda 2009 yılında üssün içinde açılan bir barda çekilen fotoğrafta bir askerin protez bacaktan içki içtiği görülüyor. Bir Taliban askerine ait olduğu belirtilen protezin, ‘savaş ganimeti’ olarak getirildiği iddia edildi.