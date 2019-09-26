Avrupa'nın altında Grönland büyüklüğünde 'kayıp kıta' keşfedildi

Independent Türkçe'nin haberine göre, Utrecht Üniversitesi'nden araştırmacıların ortaya çıkardığı ve 200 milyon yıl önce Kuzey Afrika'dan kopmuş kıtasal kabuk parçasına, Adriyatik bölgesinde bulunması sebebiyle Büyük Adria (Greater Adria) ismi verildi.

Kıtanın büyük kısmı Dünya'nın manto tabakasına batmış durumda olsa da kara parçasının bir kısmı yeryüzündeki görünürlüğünü sürdürüyor. Görünebilir kısım İtalya'nın kuzeyindeki Turin şehrinden güneyindeki Puglia bölgesine bir şerit boyunca uzanıyor.

Araştırmanın başındaki isim Douwe van Hinsbergen şunları söyledi:

"Atlantis'i unutun (...) Çok sayıda turist, farkında bile olmadan tatillerini her yıl kayıp kıta Büyük Adria üzerinde geçiriyor."

Akademik bilimsel yayın Gondwana Research'te yayımlanan makaleye göre bu kara parçası 200 milyon yıl önce Kuzey Afrika'dan koptu ve ardından karmaşık bir tektonik levha sistemi boyunca kayarak Akdeniz bölgesini oluşturdu.

Van Hinsbergen sözlerine şöyle devam etti:

"Son derece basit bir jeolojik karmaşa (...) her şey eğilmiş, kırılmış veya üst üste binmiş. Bunu mesela Himalayalar'la karşılaştırırsanız görece basit bir sistem gösteriyor. Orada 2000 kilometreden daha uzun mesafe boyunca uzanan birkaç fay hattı bulabilirsiniz."

Kıtanın yeryüzünde bulunmayan kütlesinin büyük kısmı ülkenin batısında sular altına battı ve mercan resifleri, sığ sular veya tortuların çökerek oluşturduğu katmanlarıyla kaplandı. Bu çökeltiler sırayla kayaçlar oluşturmaya devam etti. Bu esnada da kıta Alplerde, Apeninlerde, Balkanlarda, Yunanistan ve Türkiye'de dağlık alanlar oluşturarak ve tektonik plakaların altına batarak gözden kayboldu.