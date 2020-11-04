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04 Kasım 2020 Çarşamba 23:05 | Son Güncelleme:

Avrupalı lider ABD seçiminin galibini şimdiden ilan etti

Avrupalı lider ABD seçiminin galibini şimdiden ilan etti
DHA

Slovakya Başbakanı Janez Jans, sosyal medya hesabından ABD'nin başkanlık seçiminde 7 kritik eyalette oy sayım devam ederken, seçimin galibini Trump ilan etti.

Başbakan Jansa, sosyal medyadan yayınladığı mesajında, “Amerikan halkının Donald Trump ve Mike Pence'i dört yıl daha seçtiği oldukça açık” diyerek, Trump'ı kutladı.

ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Tarihi seçimde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump 213, Demokrat aday Joe Biden 238 delege kazanmış durumda.

DHA'nın aktardığı habere göre, Slovakya Başbakanı Janez Jansa ABD başkanlık seçimin sonucunu şimdiden ilan etti.Slovakya Başbakanı Janez Jansa sosyal medyadan seçimin zaferini Donal Trump ilan ederek, "Amerikan halkının Donald Trump ve Mike Pence'i dört yıl daha seçtiği oldukça açık” dedi. Jansa, seçimin galibi olarak ilan ettiği Trump'ı kutladı.

SAYMA İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Amerikalılar, 7 eyalette sonuçları bekliyor. Kuzey Karolina'da oyların yüzde 95’i; Georgia'da ise oyların yüzde 92’si sayıldı. Oy sayımının devam ettiği eyaletlerde, Kuzey Karolina 15, Georgia 16 , Wisconsin 10, Nevada 6, Michigan 16, Pensilvanya 20 ve Alaska 3 delege ile başkanlık yarışını belirleyecek eyaletler arasında bulunuyor.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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