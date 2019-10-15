'Dürüst olalım Türkiye'yi engelleyemeyiz'

Asselborn, “Avrupalılar olarak bu operasyonu (Barış Pınarı Harekatı) sonlandıracak durumda değiliz. İnsanlara karşı dürüst olmalıyız.” ifadesini kullandı. Mevcut durumun çok karmaşık olduğuna işaret eden Asselborn, “Örneğin Suriye ya da Suriye’nin müttefikleri Türkiye’ye saldırsa tüm NATO üyelerinin destek sağlaması gerekir” diye konuştu.