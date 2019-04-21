Avrupa'dan Sri Lanka'daki saldırılara tepki

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarına tepki gösteren Avrupalı liderler kınama ve başsağlığı mesajı yayımladı.

Avrupa'da başta Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus olmak üzere Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May gibi liderler, terör saldırılarını sert şekilde kınayarak, din ve ibadet özgürlüğüne yönelik bu tür barbarca saldırıların önlenmesi için birlik çağrısında bulundu.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan'da düzenlenen Paskalya ayininin sonunda şunları kaydetti:

"Tam da Paskalya gününde, Sri Lanka'da bulunan bazı kilise ve diğer yerlere acı ve yas getiren ciddi saldırıların haberini üzüntü ve acıyla öğrendim. Dua ederken vurulan ve bu şekilde acımasız bir şiddete maruz kalan diğer tüm kurbanlara, Hristiyan toplumuna samimi yakınlığımı ifade etmek istiyorum. Trajik şekilde hayatını kaybedenler için Tanrı'dan rahmet diliyorum ve bu dramatik olayda acı çeken ve yaralanan herkes için dua ediyorum."

"TÜM İNANÇ VE İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNE YAPILMIŞ SALDIRI"

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya ve Sri Lanka için gerçekten üzgün bir gün." ifadesini kullandı.

Yaralılara acil şifa, hayatını kaybedenlere ise başsağlığı dileyen Mogherini, "(Hristiyanlar için) Kutsal olan bir günde gerçekleşen bu gibi şiddet olayları, tüm inançlara ve ibadet özgürlüğüne karşı yapılmış sayılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Mogherini ayrıca AB'nin bu ülkeye yardıma hazır olduğunu belirtti.

ALMANYA'DAN TAZİYE MESAJI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'ya gönderdiği taziye mesajında, üzüntü ve dehşet içinde Sri Lanka'da kiliseler ve otellere yapılan saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirterek, Paskalya Bayramı'nı kutlamak için bir araya gelen insanların bu sinsi saldırıların bilinçli hedefi olmasının şok edici olduğunu kaydetti.

"Bugün korkunç şekilde açığa çıkan dini nefret ve hoşgörüsüzlük galip gelmemeli." ifadesini kullanan Merkel, geride kalanlarla birlikte yas tuttuklarını ve yaralıların acil şifa bulması için dua ettiklerini bildirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Sirisena'ya gönderdiği taziye mesajında, çok sayıda masum insanın öldürüldüğü ve yaralandığı korkakça ve korkunç terör saldırısının haberini şaşkınlık ve dehşet içinde takip ettiğini ifade etti.

Steinmeier, ülkesinin insanlık dışı teröre kararlılıkla karşı çıkma konusunda Sri Lanka'nın yanında olduğunun altını çizdi.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, Sri Lanka'daki saldırıları kınayarak, "Teröristler sürekli şekilde dua edenlere saldırıyor, onları öldürüyor ve insanları bölüyor. Terör ve şiddetin bizi bölmesine izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Sri Lanka'daki insanların duyduğu acının büyük olduğunu belirten Kesici, sadece saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına değil, tüm Hristiyanlara başsağlığı dilediğini bildirdi.

"İĞRENÇ SALDIRILARI ŞİDDETLE KIRIYORUZ”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sri Lanka'da otel ve kiliselere düzenlenen terör saldırılarından derin üzüntü duyuyorum. Bu iğrenç saldırıları şiddetle kınıyoruz. Sri Lanka halkıyla dayanışma içerisindeyiz ve Paskalya'da düşüncelerim hayatını kaybedenlerle beraber." ifadesine yer verdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kilise ve otelleri hedef alan saldırıların "tamamen dehşet verici" olduğunu vurgulayarak, "Bir daha hiç kimsenin inancını korku içinde yaşamak zorunda kalmamasını temin etmek için birlikte durmalıyız." mesajını verdi.

"BARBARCA BİR EYLEM"

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sri Lanka'da barış içinde ibadet eden, dini bayramlarını kutlayan ve otellerde bulunan insanlara yönelik saldırılar ürkütücü ve barbarca bir eylemdir. Bu en sert şekilde kınanmalıdır." ifadesini kullandı.

Van der Bellen, saldırılarda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Duygu ve düşüncelerimiz saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla birlikte." mesajını paylaştı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da saldırıların kendisini derinden sarstığını belirterek, "Aşırıcılar, Hristiyanları bilinçli olarak Paskalya'nın Pazar gününde hedef aldı. Düşüncelerim yaralı ve ölülerin yakınlarıyla birlikte." ifadesini kullandı.

İspanya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, terör saldırıları şiddetle kınanarak, terörün her türü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği çağrısında bulunuldu.

HOLLANDA VE BALKANLAR'DAN KINAMA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte sosyal medya hesabından, "Bu birinci Paskalya gününde kiliselere ve otellere yapılan kanlı saldırı ile ilgili Sri Lanka'dan korkunç haberler geliyor. Dışişleri Bakanlığı durumu yakından takip ediyor ve saldırıya maruz kalan Hollandalıların olup olmadığını araştırıyor. Düşüncelerimiz kurbanlarla ve geride kalanlarla birlikte." mesajını paylaştı.

Kral Willem Alexander ve Kraliçe Maxima da sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada, "Sri Lanka'da yapılan saldırılar çok sayıda kişinin hayatına mal oldu. Kurbanların arasında birlikte barışçıl şekilde Paskalya'yı kutlayan çok sayıda kilise ziyaretçisi vardı. Bu acımasız şiddetten dolayı şoke olduk. Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da kurbanlar ve geride kalanlar için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını şiddetle kınadığını kayderek, "Hristiyanların en büyük bayramlarından biri olan Paskalya gününde yapılan bu akılsız saldırılar paylaştığımız din özgürlüğü, farklı etnik yapılar ve medeniyet değerlerine yönelik bir şiddettir. Karadağ olarak kurban yakınlarının acılarını paylaşıyor ve dayanışma mesajı gönderiyoruz." açıklamasında bulundu.

SRİ LANKA'DA KİLİSE VE OTELLERE SALDIRILAR

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 207 kişi öldü, 400 kişi yaralandı.

Ülkede sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlendi.

Bu saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Colombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana geldi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin 27'sinin yabancı uyruklu kişiler olduğunu bildirdi.

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirdi.

AA