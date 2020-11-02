Avrupa'da protestolar büyüyor... İspanya'da ‘Artık yorulduk' eylemleri

Hafta başında İspanya’nın Barselona şehrinde başlayan Kovid-19 tedbirlerini protesto eylemleri, Madrid, Vitoria, Bilbao ve Logrono’da devam etti. Aşırı sağcılar ile Kovid-19 salgınını reddeden gruplar sosyal medya üzerinden “Halk artık yoruldu, sokağa çıkıyoruz.” şeklindeki çağrı yaptı. Protestolarda göstericiler, kent merkezlerindeki dükkanlara ve kamu mallarına zarar verip, çöp bidonlarını ateşe verirken polise taş ve sopalarla saldırdı. Barselona, Burgos, Valensiya ve Santander’de cuma gecesi yapılan eylemlerde 29 kişi gözaltına alınmış, aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

3’Ü POLİS 23 YARALI



Sokak savaşına dönen olaylara polisin müdahalesi sonucu 3’ü polis 23 kişi yaralandı, 47 kişi gözaltına alındı. Yerel yönetimlerin kararıyla mevcut durumda ülkenin yüzde 85’inde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken bazı bölgelerde özellikle yiyecek-içecek ve eğlence sektörlerini kapsayan kısıtlayıcı kararlar uygulanıyor.

OHAL 6 AY UZATILMIŞTI



İspanya’da sol koalisyon hükümetinin 25 Ekim’de aldığı olağanüstü hal (OHAL) kararı, meclis oylamasıyla 9 Mayıs’a kadar uzatılmıştı. OHAL kapsamında ülkede gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 6’dan fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmiyor.