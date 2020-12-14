Avrupa'da koronavirüste son durum

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Birçok ülkede vakalar ve virüse bağlı ölümlerde artış büyük artışlar yaşanıyor.

İNGİLTERE

Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, İngiltere'nin güneydoğusunda bazı bölgelerde Kovid-19'un hızla yayılan yeni bir türünün bulunduğunu aktarmıştı.

ALMANYA



Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bin 975'e yükselirken, bunlardan 818'inin Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Almanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 337 bin 78’e yükseldi.

FRANSA

Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 3 bin 63 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 379 bin 915’e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten 371 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. İyileşenlerin sayısının ise 177 bin 647 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 58 bin 282 olduğu aktarıldı.

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ulusa sesleniş konuşmasında, okulla, tüm pazar ve mağazaların 19 Ocak'a kadar kapatıldığını açıkladı.

Rutte, 14 Ekim’de yürürlüğe giren "kısmi karantina" uygulamasının vaka sayılarının düşürülmesi için yeterli olmadığını, son dönemde günlük yeni vakaların arttığını, Kovid-19 kaynaklı ölü sayılarının da yükseldiğini ifade etti.

Bu nedenle acil harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Rutte, alınan karantina tedbirlerinin bu geceden itibaren uygulanacağını ve günlük 8 binleri aşan vaka sayısının hızlı şekilde düşürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

BELÇİKA

Belçika'da koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 608 bin 137'e yükseldi. Ülkedeki ölü sayısı ise 17 bin 951'e ulaştı.

AVUSTURYA

Almanya'da koronavirüs nedeniyle vaka sayısı 322 bin 463'e ulaştı. Ülkedeki toplam ölü sayısı ise 4 bin 473'e yükseldi.

İSVİÇRE

İsviçre'de Kovid-19 salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 373 bin 831'e yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle ölü sayısı ise 5 bin 985'e ulaştı.

İTALYA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 bin 30 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 855 bin 737'ye yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 675 bin 109, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 95 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 491 artarak 65 bin 11'e çıktı.

İSPANYA

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı cuma gününden bugüne 389 arttı.

Bakanlık, salgında hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 48 bin 13'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca cuma günü 1 milyon 730 bin 575 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 3 günde 21 bin 309 artışla 1 milyon 751 bin 884'e çıktığı kaydedildi.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 90 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 194 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 649'a, toplam vaka sayısı da 350 bin 938'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 23 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

RUSYA

Rusya’da son 24 saatte 27 bin 328 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 681 bin 256’ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 450 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 47 bin 391’e ulaştığını açıkladı.

UKRAYNA

Ukrayna'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 918 bin 444'e yükseldi. Ülkedeki ölü sayısı ise 15 bin 691'e ulaştı.

YUNANİSTAN

Yunanistan'da koronavirüs vaka sayısı 124 bin 534'e ulaştı. Ülkedeki ölü sayısı ise 3 bin 625'e ulaştı.