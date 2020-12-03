Avrupa'da koronavirüste son durum

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Birçok ülkede vakalar ve virüse bağlı ölümlerde artış büyük artışlar yaşanıyor.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 bin 225 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 664 bin 829 oldu.

Aktif hasta sayısı 759 bin 982, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 597 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 993 artarak 58 bin 38'e çıktı. Böylece salgının başından bu yana günlük en yüksek ölü sayısına ulaşıldı. Salgının ilk dalgasında 27 Mart’ta 969 ölüm rapor edilmişti.

İNGİLTERE

İngiltere’de son 24 saatte 14 bin 879 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 414 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 674 bin 134’e yükseldi.



FRANSA

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 2 milyon 244 bin 635'e yükseldi.



İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 254 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 1015 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 46 bin 38'e çıktığını bildirdi.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 772 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 724'e, toplam vaka sayısı da 307 bin 618'e çıktı.

BELÇİKA

Belçika hükümeti, koronavirüse karşı geliştirilen aşının öncelikli olarak bakımevlerinde kalan yaşlılar ve bakımevi çalışanlarına yapılacağını açıkladı.

RUSYA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm sayısı 554 artarak 41 bin 607'ye, sağlığına kavuşan kişi sayısı da 29 bin 502 artışla 1 milyon 859 bin 851'e ulaştı.

Virüsün son 24 saatte 28 bin 145 kişide tespit edilmesiyle "en yüksek" günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 375 bin 546'ya çıktı. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

YUNANİSTAN



Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle 7 Aralık'a kadar süreceği açıklanan genel karantina uygulamasının bir hafta daha uzatılacağı bildirildi.



Ülkede dün 2 bin 186 yeni vakanın kaydedildiği, 89 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilmişti.



Yunanistan'da salgının başından bu yana 109 bin 655 vaka, 2 bin 606 ölüm kaydedildi.



BULGARİSTAN

Bulgaristan’da salgın nedeniyle ülkede, Mart 2021'de yapılması planlanan seçimlerin iki ay ertelenmesi gündeme getirildi.

SIRBİSTAN

Sırbistan hükümeti, kafe, restoran, bar, gece kulübü ve alışveriş merkezlerinin yarın yerel saat ile 17.00'den, pazartesi sabah 05.00'e kadar hizmet vermemesi kararı aldı.