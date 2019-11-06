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  3. Avrupa'da 'Hukuk skandalı': Yanlışlıkla hapse attık, özür dileriz

Avrupa'da 'Hukuk skandalı': Yanlışlıkla hapse attık, özür dileriz

Avrupa'da 'Hukuk skandalı': Yanlışlıkla hapse attık, özür dileriz

Norveç hükümeti ülke tarihinin en büyük hukuk skandalı olarak adlandırılan ve ülkenin sosyal yardım sistemini kötüye kullanmak sebebiyle suçlanan Norveç vatandaşlarından özür diledi. Yaşanan maddi ve manevi kayıplar için tazminat verileceğini duyurdu.

Norveç hükümeti, Avrupa Birliği yasalarının yanlış yorumlanması nedeniyle binlerce Norveçlinin haklarını alamaması ve hatalı hapis cezası almasından dolayı vatandaşlarından özür diledi. Norveç Çalışma Bakanı Anniken Hauglie, ülkenin sosyal yardım sistemini kötüye kullanmak nedeniyle suçlananlardan özür diledi. Maddi ve manevi hak kayıpları için tazminat verileceğini açıkladı.

‘Norveç tarihinin en büyük hukuk skandalı’ olarak adlandırılan bu durum nedeniyle ülkede en az 7 yıl boyunca yanlış yorumlanan AB kanunları nedeniyle bugüne kadar en az 2 bin 400 Norveç vatandaşının aldığı sosyal yardımları geri ödemek zorunda kaldığı ve 36'sının da hapse mahkum edildiği belirtildi. Norveç Çalışma Bakanı Anniken Hauglie, Norveç sosyal yardım sistemiyle mağdur olan vatandaşlarının kayıplarının giderileceğini belirtti.  (İHA)


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