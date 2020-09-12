Avrupa ülkelerinde koronavirüste son durum... Vaka sayılarındaki artış sürüyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük kayıplar yaşayan Avrupa ülkelerinde bir süredir normal seviyelerde seyreden koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçti.

İNGİLTERE

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 artarak 41 bin 623'e ulaştı.

Son 24 saatte ise 3 bin 497 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 365 bin 174'e yükseldi.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de yeni vaka sayısı yükselişe geçti.

Ülkede 27 Haziran-8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı son 1 haftada günlük ortalama 3000 oldu.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 561 artışla 373 bin 911’e yükseldi. Bu rakamla salgının başlangıcından bu yana ülkede en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Hastanelerde 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybının 30 bin 910’a ulaştığı ülkede, Kovid-19 nedeniyle 663'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 230 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Başbakan Jean Castex, dün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 hastaları için izolasyon süresinin 14 günden 7 güne indirileceğini belirtmişti.

Castex, salgın açısından kırmızı kategoride yer alan bölgelerin sayısının 42’ye çıktığını kaydetmişti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı..



İSPANYA



İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 576 bin 697'ye yükseldi.

ALMANYA

Almanya'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 259 bin 725'e çıktı.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının paylaştığı günlük verilere göre, yeni vaka sayısı düne göre düşüş göstererek bugün 1501 oldu.

Ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı son yeni vakalarla 286 bin 297 oldu.

Yeni vakaların etkisiyle ülkede halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı ise 37 bin 503'e yükselirken yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 7 artarak 182'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 35 bin 603'e çıktı.

Ülkede salgının başından bu yana iyileşenlerin sayısı 213 bin 191 oldu.

Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı yazılı açıklamada, Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerinin yeniden başlamasını "iyi haber" olarak nitelendirdi.

Speranza, bu iyi habere karşın ihtiyatlı olmayı elden bırakmamaları gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bilim, dünyaya güvenli ve etkili aşılar vermek için iş başında ancak kilit olan şey her birimizin kişisel davranışlarıdır."

BELÇİKA

Belçika'da Ulusal Sağlık Enstitüsünün paylaştığı bilgiye göre, 2-8 Eylül'de yeni vaka sayısının günlük ortalaması, bir önceki haftaya göre yüzde 29 artarak 588 oldu.

RUSYA

Rusya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 1 milyon 57 bine çıktı.

BELARUS

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 191 artarak 73 bin 975, yaşamını yitirenlerin sayısının 6 artışla 744’e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, virüsten 178 kişinin iyileştiği ve böylece sağlığına kavuşanların sayısının 72 bin 547’ye ulaştığı kaydedildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 684 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 531 artarak 42 bin 714, ölen sayısının ise 4 artışla 1118’e yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 32’sinin sağlık çalışanı olduğu belirtilen açıklamada, 481 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşen sayısının 30 bin 918'e çıktığı aktarıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 11 artarak 2 bin 14’e çıktı.

Öte yandan, Moldova Acil Durumlar Komisyonu, 15 Mayıs’ta sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül’e kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Karar gereği, söz konusu uygulama kapsamında Kovid-19’a karşı alınan tedbirler de devam edecek.