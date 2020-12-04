Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında son durum

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Birçok ülkede vakalar ve virüse bağlı ölümlerde artış büyük artışlar yaşanıyor.



İNGİLTERE

İngiltere’de son 24 saatte 16 bin 298 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 504 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 690 bin 432, toplam can kaybı ise 60 bin 617 olarak duyuruldu.

FRANSA

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 284 kişi ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 345 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 54 bin 767'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 221 artışla, 2 milyon 268 bin 552'ye yükseldi.

İTALYA

İtalya'da son 24 saatte 24 bin 99 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 688 bin 939'a yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 757 bin 702, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 567 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 814 artarak 58 bin 852'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 23 bin 576 artarak 872 bin 385 oldu.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 214 arttı. Bakanlık, son 7 günde 952 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 46 bin 252'ye çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 675 bin 902 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 8 bin 745 artışla 1 milyon 684 bin 647'ye yükseldiği kaydedildi.

PORTEKİZ

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 935 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 803'e, toplam vaka sayısı da 312 bin 553'e çıktı.

AVUSTURYA

Avusturya’da ülke genelinde 9 gün sürecek yaygın koronavirüs testlerine başlandı.

Öte yandan ülkede son 24 saatte 3 bin 815 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 297 bin 245'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 113 artarak 3 bin 651'e yükseldi.

SIRBİSTAN

Rusya'da koronavirüse karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısının ilk dozları, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a getirildi.

Salgının başından beri en ağır dönemi yaşayan Sırbistan'da bugüne kadar 199 bin 158 kişide virüs tespit edildi ve 1765 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

RUSYA

Rusya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 2 milyon 402 bini aştı.

GÜRCİSTAN

Gürcistan'da son 24 saat içinde 5 bin 68 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka" sayısına ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan dolayı 38 kişi hayatını kaybetti. Ülkede, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 1425'e çıktı.

Son bir günde 5 bin 68 kişide Kovid-19 görülmesi ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 152 bin 704'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 2 bin 336 artarak 126 bin 904’e yükseldi.