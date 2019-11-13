'Avrupa, Türkiye ile iyi geçinmek zorunda'

Szijjarto, Türkiye’nin 4 milyon mülteciyi topraklarında bulundurduğunu hatırlatan Szijjarto, kıtanın güvenliği için Avrupa Birliği ve Macaristan’ın Ankara ile iyi geçinmek zorunda olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macaristan ziyareti sırasında ikili ve bölgesel ilişkilere değindiklerini belirten Szijjart, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mültecilere kapıları açarsa bu durum Avrupa kıtasında ciddi güvenlik sorunu teşkil eder. Bunu önlememiz gerekiyor” dedi.