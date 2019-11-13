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'Avrupa, Türkiye ile iyi geçinmek zorunda'

'Avrupa, Türkiye ile iyi geçinmek zorunda'

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, “Avrupa Birliği, güvenliği için Türkiye ile işbirliği içinde çalışmak zorunda. Bazı Avrupalılar bu yönde yorumlarda bulunmuyor. Bazı ülkeler Türkiye topraklarında 3-4 milyon mültecinin olduğunu da anlamıyor” dedi.

Szijjarto, Türkiye’nin 4 milyon mülteciyi topraklarında bulundurduğunu hatırlatan Szijjarto, kıtanın güvenliği için Avrupa Birliği ve Macaristan’ın Ankara ile iyi geçinmek zorunda olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macaristan ziyareti sırasında ikili ve bölgesel ilişkilere değindiklerini belirten Szijjart, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mültecilere kapıları açarsa bu durum Avrupa kıtasında ciddi güvenlik sorunu teşkil eder. Bunu önlememiz gerekiyor” dedi.


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