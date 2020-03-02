Avrupa panikte

Ankara’nın Avrupa’ya geçmek isteyen kayıtlı göçmenleri engellememe kararı vermesi bütün AB ülkelerini büyük bir paniğe soktu. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonda görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İdlib’de Türk ordusuna yapılan saldırıyı kınadı ve “Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olduklarını” açıkladı.

LİBYA’YA DİNAMİT



Macron, Rusya lideri Putin’e de Rusya’nın İdlib’deki bombardımanlara derhal son vererek ateşkes sürecine yeniden dönmesini istedi. Macron, göç ve mülteci kriziyle ilgili olarak da Türkiye ile çalışmaya hazır olduğunu iletti. Aylardır başta Libya krizi olmak üzere pek çok konuda Türkiye’nin karşısında yer alan, terör örgütü YPG/PKK üyelerini misafir eden Macron’daki ani değişim dikkat çekti.

BALKANLARI TEHDİT



Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB’ye Suriyeli mültecilerle ilgili skandal bir akıl verdi. Kurz, 2015-2016 yıllarındaki mülteci akınını hatırlatarak Balkan ülkelerinin sınırlarını kapatmasını öğütledi. Kurz, AB’nin sınırları kapatmaması halinde Avusturya’nın kendi sınırlarını koruyacağını belirtti. Radikal sağ çizgide yayın yapan bir televizyon kanalında muhabir olarak çalışan Petra László Sırbistan sınır bölgesinden koşarak Macar topraklarına giren mültecilerle ilgili çekimler yaparken, kameralara mülteci kız çocuğunu tekmelerken ve de kucağında çocuk taşıyan Suriyeli mülteciye çelme takarken yakalanmıştı.

YUNANİSTAN’IN NATO MÜDAHALESİ TUTMADI



İdlib’deki Türk askerlerini hedef alan saldırının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Türkiye’ye hava ve füze savunma sistemlerinin güçlendirilmesi dahil bazı tedbirlerle destek sağlamaya devam ettiğini açıklamıştı. Diplomatik kaynaklar, Türkiye’ye uyarlanmış güvence tedbirleri hakkında 2015 yılında alınan kararların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yunanistan, Kuzey Atlantik Konseyi’nin İdlib saldırısı sonrasında Türkiye’ye güçlü destek mesajı içeren siyasi açıklamasına mülteciler ve AB ile imzalanan göçmen mutabakatıyla ilgili bir maddenin eklenmesini talep etti. Ancak, NATO’yla doğrudan bir ilgisi bulunmayan bu talep kabul görmedi.

BM: SADECE TÜRKİYE’NİN SORUNU DEĞİL

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, Suriyeli mülteciler krizinin sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda tüm dünyanın sorunu olduğunu belirterek, “En iyi çözüm (Suriye) halkı bu duruma getiren savaşa siyasi bir çözüm bulmaktır. Ayrıca Türkiye’ye destek verilmesidir” dedi. İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde konuşan Bande, Türkiye’nin milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığını ve tüm dünyanın da bunu takdirle karşıladığını hatırlatarak Suriyeli çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için bu desteğin gerekli olduğunu vurguladı.

İDLİB İÇİN ACİL TOPLANTI



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İdlib’deki gelişmeleri görüşmek için dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı. Borrell, “İdlib’deki çatışma, tarifsiz acıya yol açıyor” dedi. Borrell, “Aynı zamanda dış sınırlarımızdaki göç durumunu da yakından takip ediyoruz. Yunanistan ve Bulgaristan’a destek veriyoruz” ifadesini kullandı.

ATİNA HEMEN AB’YE KOŞTU



Türkiye’nin sınırları açmasıyla binlerce göçmen, Yunanistan tarafına geçmek için Yunan kara ve deniz sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı. Öte yandan Atina’nın talebi üzerine Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) Yunanistan’a sınır korumu gücü ve teknik ekipman yolluyor. AB ajansı sözcüsü Türkiye ile tüm sınırlarda alarm seviyesini de ‘yüksek’e çıkardı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göçmen akışı için “Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Türkiye ile AB sınırındaki durumu endişeyle yakından takip ediyor. Bu aşamada birinci önceliğimiz Yunanistan ve Bulgaristan’a tam desteğimizi sağlamak”dedi.