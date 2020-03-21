Avrupa 'koronavirüs'ten böyle çöktü

Dünyayı tehdit eden bir pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Çin’den sonra merkez üssüne dönüşen Avrupa’yı kasıp kavuruyor. gerekli önlem ve tedbirleri almakta geç kalan Avrupa’da son 1 haftada koronavirüsten ölü ve vaka sayıları kontrol edilemez şekilde artış gösterdi.

DSÖ: GEOMETRİK ARTIŞ VAR



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs vaka sayısında dünya çapında baş döndürücü artışa dikkat çekti. Örgütün Cenevre’deki merkezinden yapılan açıklamada ilk 100 bin vakanın yaklaşık üç ayda ortaya çıktığına, ikinci 100 bin kişilik dilime ise sadece 12 günde ulaşıldığına işaret edildi. DSÖ, pek çok ülkede yürürlüğe giren sert önlemlerin etkisini şimdiden kestirmenin ise imkansız olduğunu belirtti.

İSPANYA VE ALMANYA’DA BİR GÜNDE DEVASA ARTIŞ



İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 1002’ye, vaka sayısının da 19 bin 980’e çıktığını duyurdu. Almanya’da ise vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 958 artarak toplamda 16 bin 626 oldu. Ülkede eğlence mekanları, gece kulüpleri, spor salonları, sinema ve tiyatro salonlarının kapılarında Koronavirüs nedeniyle kapalıyız’ afişleri görüldü. Heinsberg’de yaşayan Türk vatandaşı Ümit Akçay, bir kişinin taşıyıcı olduğunu bilmeden karnaval döneminde yaklaşık 250-300 kişinin katıldığı bir etkinliğe katılmasıyla virüsün kentte yayıldığını söyledi. İran’da ise 24 saatte 149 kişi daha ha öldü, toplam can kaybı 1433’e yükseldi.