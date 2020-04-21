Avrupa koronavirüs kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırıyor

Avrupa genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aşmış olmasına karşın, özellikle salgından en çok etkilenen ülkeler İtalya ve İspanya’da yeni vaka sayıları azalmaya devam ediyor. Haftalardır sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı, okulların ve iş yerlerinin kapalı kaldığı bir dizi Avrupa ülkesi bugünden itibaren sınırlamaları kademeli olarak kaldırmaya başlıyor.

KREŞLERE İZİN ÇIKTI



NORVEÇ: Anaokulları ve sağlık klinikleri bugünden itibaren yeniden açıldı. Çocukların kendi oyuncaklarını anaokuluna getirmelerine ise izin verilmiyor ve anaokulu çalışanlarına ‘Çocukları olabildiğince uzun süre açık havada tutun’ çağrısı yapılıyor. 27 Nisan’dan itibaren ise ilkokul, ortaokul ve liseler açılıyor.

AVUSTURYA: Parklar ve küçük dükkânlar yeniden açılmış durumda. Ancak maske ve sosyal mesafe zorunluluğu var. Daha büyük dükkânlar ile berber ve kuaförlerin ise 1 Mayıs’ta açılması planlanıyor.

ALMANYA'DA DÜKKÂNLAR AÇILIYOR



Kapalı alanı 800 metrekareden büyük işletmelerin açılmasına bugünden itibaren izin verildi. Ayrıca otomobil bayileri, bisiklet dükkânları ve kitapçılarda bugünden itibaren yeniden çalışmaya başlıyor. Spor salonları, restoran ve barlar ise hala kapalı. Hükümet, halka kalabalık grupların ziyaret ettiği alanlarda maske takmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

ÇEKYA'DA SPOR FAALİYETLERİ BAŞLADI



Çekya’da hükümetin açıkladığı beş aşamalı sınırlamaların kaldırılması programı başladı. Otomobil bayileri ve pazar yerleri bugünden itibaren yeniden açıldılar. Yine bugünden itibaren profesyonel sporcular sportif faaliyetlerine dönebilecek, en fazla 10 kişinin katıldığı düğünlere izin verilecek. Çekya vatandaşlarına ülke dışına seyahat izni de tanındı.

POLONYA'DA PARKLAR HALKA AÇILDI



Parklar ve ormanlık alanlar yeniden ziyaretçilere açıldı. Bugünden itibaren egzersiz amaçlı yürüyüşe izin verildiği belirtilse de herkesten iki metrelik sosyal mesafeyi korumaları isteniyor. Kapalı alan genişliği 100 metrekareden az olan işletmelerin açılmasına izin verildi. Ancak kasa önünde dörtten fazla kişinin kuyruğa girmesi yasak. 100 metrekareden büyük işletmeler ve kiliselerde ise 15 metrekare başına bir kişiye izin verilecek.