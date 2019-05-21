Avrupa Birliği (AB) ikinci büyük temsilciliğini Kenya'da açtı

Avrupa Birliği (AB), ikinci en büyük daimi temsilciliğini Kenya’nın başkenti Nairobi’de açtı. Doğu Afrika turuna çıkan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yer aldığı açılış törenine, Kenya Dışişleri Bakanı Monica Juma da katıldı. Mogherini, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daimi temsilciliğin Kenya’nın bölgedeki önemli rolünün delili niteliğinde olduğunu söyleyerek, "Kenya’yı sadece bölgenin ve Afrika’nın bir kapısı olarak değil aynı zamanda önemli de bir merkez olarak görüyoruz. Burada açtığımız AB büyükelçiliği dünyadaki en büyük ikinci elçiliğimiz ve bu bir rastlantı değil." diye konuştu.

Somali ziyaretinin ardından Kenya’da temaslarda bulunan Mogherini’nin sonraki duraklarının Cibuti ve Etiyopya olması bekleniyor. Mogherini, Somali ziyaretinde teröre karşı mücadeleye destek sözü vermiş ve AB’nin Somali’deki askeri misyonunu ziyaret etmişti.

(AA)