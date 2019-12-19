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Avrupa Birliği 2020'de 30 bin mülteci alacak

Avrupa Birliği 2020'de 30 bin mülteci alacak

Avrupa Birliği gelecek yıl 30 binden fazla mülteciyi kabul etmeye hazırlanıyor. Türkiye’den de mülteci alınacak.

Açıklama Avrupa Birliği Komisyonu'ndan geldi. Cenevre'de düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nda yapılan açıklamada 2020'de kriz bölgelerinden 30 binden fazla sığınmacının üye ülkeler arasında paylaştırılacağı belirtildi.

Özellikle Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Akdeniz'e kıyı ülkelerden sığınmacıların gelecek yıl BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile koordineli bir şekilde Avrupa ülkeleri arasında paylaştırılacağı belirtiliyor.

Acil durum programları kapsamında Nijer ve Ruanda'dan da mültecilerin Avrupa'ya gelme konusunda öncelik sahibi olacağı ifade edildi.


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