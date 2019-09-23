Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7433
  • 6,3357
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. AVM'yi işgal edip Çin bayrağı yaktılar

AVM'yi işgal edip Çin bayrağı yaktılar

AVM'yi işgal edip Çin bayrağı yaktılar

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde göstericiler bir AVM’yi bastı.

Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Baş Yönetici Carrie Lam’ın suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarıyı geri çekme kararına rağmen protestolar şiddetlenerek devam ediyor. “Özgürlük için mücadele et, Hong Kong’u özgür bırak” sloganları atan yüzlerce gösterici, Sha Tin bölgesinde bir alışveriş merkezini bastı. Çin yanlısı işletmeleri boykot çağrısında bulunan protestocuların alışveriş merkezindeki dükkanlara zarar verdiği ve bazı dükkanları yağmaladığı belirtildi. Polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericiler, hükümet binasından indirdikleri Çin bayrağını da AVM yakınlarında yaktı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Altun konserinde evlilik teklif etti
Ben Fero'nun eski mesleği sizi çok şaşırtacak!
Mucize Doktor oyuncuları arasında şaşırtan isim: Reyting rekortmeni dizide oynamıştı!
'Kim Milyoner Olmak İster'de doğru karar'
Hayali Belgin Doruk
<p>Ben Fero ´Biladerim İçin´ şarkısına klip çekti.</p> <p>Kafalar´dan tanıdığımız ve Youtube´da p

Ben Fero´nun Eski Mesleğini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Riva Deresi'nin yüzen evi! Herkesin ilgi odağı oldu

Nasıl yaptığını anlattı... 2 bin dolarla 27 ülke gezdi