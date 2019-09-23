AVM'yi işgal edip Çin bayrağı yaktılar

Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Baş Yönetici Carrie Lam’ın suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarıyı geri çekme kararına rağmen protestolar şiddetlenerek devam ediyor. “Özgürlük için mücadele et, Hong Kong’u özgür bırak” sloganları atan yüzlerce gösterici, Sha Tin bölgesinde bir alışveriş merkezini bastı. Çin yanlısı işletmeleri boykot çağrısında bulunan protestocuların alışveriş merkezindeki dükkanlara zarar verdiği ve bazı dükkanları yağmaladığı belirtildi. Polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericiler, hükümet binasından indirdikleri Çin bayrağını da AVM yakınlarında yaktı.