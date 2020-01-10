Yunanistan F-35 almadan Türkiye TF-X'i havalandıracak

(aksam.com.tr)

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde F-35 savaş uçaklarının ortak üretim ve tedarik programına katılmak istediklerini dile getirdi.

Görüşmenin ardından Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunan basınından Keep Talkin Greece sitesinin haberine göre Yunan Bakan Nikos Panagiotopoulos 3 milyar dolar karşılığında 24 adet F-35 savaş uçağı satın alacaklarını duyurdu.

YUNANİSTAN’IN ‘TÜRKİYE ÜZERİNDE HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ’ HAYALİ

Pentagon ile Yunanistan arasında savaş gemisi alımı için de görüşmeler yapıldığını söyleyen Panagiotopoulos, Yunan Skai TV kanalına yaptığı açıklamada “Türkiye üzerinde hava üstünlüğü” kurmayı amaçladıklarını dile getirdi.

SÜREÇ 2024’TEN SONRA BAŞLAYACAK

F-35'lerin satın alınması, Yunanistan ordusunun envanterinde bulunan F-16 Viper’ların yükseltilmesini takip edecek.

Yunan Bakan müzakerelerin zaman alacağını belirterek F-35 satın alma sürecinin 2024’ten sonra başlayabileceğini belirtti.

F-35’TE TARİH BELİRSİZLİĞİ

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması teslimat süreçlerini zora soktu. 75 F-35 savaş uçağının teslimatının bu sebeple ertelenmesinin yanı sıra Türkiye’nin ürettiği parçalar için üretici değişimi de programı yavaşlatacak. Öte yandan bu süreç F-35’lerde maliyeti de artıracak

PROGRAM AĞIR İŞLİYOR

F-35 savaş uçağı geliştirme projesi başlatıldığından beri uçaktaki hatalar ve programın ağırlığı dolayısıyla eleştiriliyor.

TÜRKİYE’NİN MİLLİ MUHARİP UÇAĞI TF-X 2023’TE HAVADA

Yunanistan F-35 satın alarak “Türkiye’ye karşı havada üstünlük” hayalleri kurarken Türkiye bir yandan hem yerli ve milli hava HİSAR ve BORA’yı geliştirirek hem de S-400 satın alarak hava savunma sistemini güçlendirdi. Türkiye bir yandan da Milli Muharip Uçağı (TF-X) projesini sürdürüyor.

2022'de ön tasarımının yapılması planlanan TF-X’in ilk prototipinin 2023’te yapılması ve 2026’da ilk uçuşunu yapması bekleniyor.