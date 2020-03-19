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  3. Atina'da terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen operasyonda 20'den fazla şüpheli gözaltına alındı

Atina'da terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen operasyonda 20'den fazla şüpheli gözaltına alındı

Atina'da terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen operasyonda 20'den fazla şüpheli gözaltına alındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da terör örgütü DHKP-C'ye karşı operasyon düzenlendi, 20'den fazla şüpheli gözaltına alındı.

Yunan Haber Ajansının (ANA-MPA) haberinde, "Türkiye'de çeşitli olaylarla ilgisi bulunan DHKP-C örgütüne yönelik", terörle mücadele ekipleri tarafından Eksarhia ve Sepolya semtlerinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun devam ettiği ve Atina'daki "Türk Siyasi Mahkumlarla Dayanışma" isimli derneğin bürolarında arama yapıldığı ifade edilen haberde, DHKP-C üyesi olduğundan şüphelenilen 20'den fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yunan Polisi tarafından yapılan açıklamada da Eksarhia'da Cavella Caddesi'ndeki bir evde yapılan aramada bir tünel tespit edildiği ve ağır silahlar ele geçirildiği kaydedildi.

Detaylı açıklamanın operasyon sona erdikten sonra yapılacağı ifade edildi.

AA


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