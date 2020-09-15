Atina göçmenlere korsanlık yapıyor

Hollanda televizyon kanalı NOS, Yunanistan sahil güvenliğinin Ege’de düzensiz göçmenlerin eşyalarına ve paralarına el konulduktan sonra denize bırakıldığı haberlerini inkâr eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in foyasını meydana çıkardı. Kanalın Türkiye muhabiri Mitra Nazar tarafından hazırlanan haberde, Yunanistan tarafından işkence edilip bütün eşyalarına ve paralarına el konulan göçmenlerin botlarla denize bırakılıp ölüme terk edilme görüntülerine yer verildi. Türk Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan göçmenler, Yunanistan tarafında kendilerine işkence edildiğini anlattı. Haberde, Avrupa Birliği ve üye devletlerin bu konuda Yunanistan’a sessiz kalmasının endişe verici olduğu belirtilerek, bu sessizliğin “Yunanistan’ın AB için kirli işleri yapıyor olması” ile açıklanabileceği ifade edildi.

BM’DEN SINIR DIŞI TEPKİSİ



Bu arada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Yunanistan’ın kara ve denizden sığınmacıları geri itmesinin “yükümlülüklerin ihlali” olduğunu belirterek AB’ye tepki gösterdi.

SIĞINMACILARI CANLI HEDEF YAPACAKTI



Yunanistan’ın mültecilere yönelik ırkçı yaklaşım ve nefret söylemlerine bir yenisi daha eklendi. Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Kalloni Nahiyesi Meclis Üyesi ve milli muhafız olarak görev yapan Yunanlı M.Y, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik yaptığı paylaşım kan dondurdu. Sosyal medya hesabından askeri tatbikat atış alanında çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak tüyleri ürperten yazı yazan M.Y, “Burada (sığınmacılar için) çadırların kurulduğu atış poligonundayım. Bu kez hareket eden doğal hedeflerle tekrar atış yapmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.