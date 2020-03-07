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  3. Ateşkesin ardından İdlib'de durum sakin

Ateşkesin ardından İdlib'de durum sakin

Ateşkesin ardından İdlib'de durum sakin

Moskova'da Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası yürürlüğe giren ateşkesle birlikte bölgede sessizlik hakim oldu.

Ateşkesin ardından Rusya cephesinden yapılan ilk açıklamada da kentteki sessizliğin altı çizildi. Reuters’ın RIA’dan aktardığı habere göre Rus askeri kaynakları bölgede durumun sakin olduğunu duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de, İdlib’de sağlanan ateşkesin sahada tansiyonun düşürülmesine ve insani krizin hafifletilmesine yardımcı olmasını umduklarını, ateşkesin kalıcı olup olmayacağını Esed ve destekçilerinin sahadaki aksiyonlarının belirleyeceğini söyledi. 

BM: Umarız kalıcı olur 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib’deki ateşkesin ‘’kalıcı’’ olmasını umut ettiğini bildirdi. Suriye’nin kuzeybatısındaki sivillerin korunmasını umut ettiğini vurgulayan Guterres, BM denetimindeki siyasi görüşmelere dönülmesi çağrısında bulundu. 

 Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ateşkesin ilk saatlerinde Esed güçleri ile muhalif gruplar arasında çıkan çatışmada 15 kişinin öldüğünü öne sürdü. 


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