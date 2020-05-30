Asya'da panik

Güney Kore’de son 2 günde yeni koronavirüs vakalarının artmasının ardından, 200’den fazla okulda eğitime yeniden ara verildi. Ülkede önceki gün 79, dün de 56 yeni vaka tespit edildi. Bunlar son 2 aydaki en yüksek yeni vaka sayıları oldu. Vakaların Bucheon bölgesindeki bir dağıtım merkeziyle bağlantılı olması nedeniyle bölgedeki 251 okul yeniden kapandı. Sağlık bakanlığı sıkı önlemleri tekrar yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.

KÜME ENFEKSİYONU



Son 6 günde 43 yeni Kovid-19 vakası tespit edilen Japonya’daki Kitakyushu şehrinin Belediye Başkanı Kenji Kitahashi, “Böyle devam ederse ikinci büyük dalga gelebilir” uyarısında bulundu. Başkent Tokyo’daki bir hastanede ise 9 yeni korona virüs vakasının belirlenmesi, “küme enfeksiyonu” endişesine neden oldu.