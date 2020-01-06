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  3. Amerikan üssüne saldırı! 1 ABD askeri ve 2 Pentagon personeli öldü

Amerikan üssüne saldırı! 1 ABD askeri ve 2 Pentagon personeli öldü

Amerikan üssüne saldırı! 1 ABD askeri ve 2 Pentagon personeli öldü

Kenya'da ABD Kuvvetleri’nin bulunduğu üsse düzenlenen saldırıda 1 ABD askeri ve 2 Pentagon personeli öldü.

Kenya'da ABD Kuvvetleri’nin bulunduğu üsse düzenlenen saldırıda 1 ABD askeri ve 2 Pentagon personeli öldü.

SALDIRIYI EL KAİDE BAĞLANTILI EŞ ŞEBAB ÜSTLENDİ

El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü, Kenya'nın Lamu bölgesindeki Manda Körfezi’nde bulunan ve ülke askerleriyle birlikte ABD askerlerini barındıran bir askeri üsse saldırdıklarını duyurmuştu.

ABD AFRİKA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), terör örgütü El Şebab'ın Kenya'daki Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Manda Körfezi Askeri Üssüne düzenlediği silahlı saldırıda 1 Amerikan askeri ile 2 Pentagon'a bağlı sözleşmeli personelin öldüğünü ve 2 Pentagon çalışanının yaralandığını bildirdi.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Afrika'da El Kaide'nin bir kolu olan El Şebab'ın gün içinde Manda Körfezi'ndeki Kenya Savunma Güçleri Askeri Üssüne düzenlediği saldırıda 1 Amerikan askeri ve 2 Savunma Bakanlığı sözleşmeli personeli hayatını kaybetti. Ayrıca 2 Savunma Bakanlığı çalışanı da yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, üsse topçu atışının yanı sıra küçük silahlarla da saldırı düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

Yaraların durumunun iyi olduğu ve bölgeden tahliye edildikleri kaydedildi. Saldırıda ayrıca, sivil işletmecilere ait 6 uçağın da hasar gördüğü ifade edildi.


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