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  • Aşı fiyatlarını paylaştı ortalık karıştı... İşte en ucuz korona aşısı fiyatı
18 Aralık 2020 Cuma 10:58 | Son Güncelleme:

Aşı fiyatlarını paylaştı ortalık karıştı... İşte en ucuz korona aşısı fiyatı

Aşı fiyatlarını paylaştı ortalık karıştı... İşte en ucuz korona aşısı fiyatı

Belçikalı Devlet Bakanı Eva De Blekeer, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaşınca sosyal medya karıştı.

Belçikalı Devlet Bakanı Eva De Blekeer, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaşınca sosyal medya karıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşmaya göre, en ucuz aşı Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen ürün, en pahalısı ise, Moderna'nın üreteceği Covid-19 aşısı olacak.

De Blekeer, muhalefete mensup bir milletvekilinin, hükümetin, koronavirüs aşılarının maliyetini nasıl karşılayacağına ilişkin soru ve eleştirileri üzerine, Twitter hesabından ayrıntılı bir tablo yayınladı.

Tabloda, Belçika'nın almayı planladalığı koronavirüs aşılarının adedi, AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşma uyarınca doz başına ödenecek birim fiyatı ve toplam maliyeti yer aldı. De Blekeer'e göre, Belçika 33,5 milyon doz aşı için, toplam 279 milyon 120 bin 190 euro ödeyecek.

Belçikalı bakan, kısa bir süre sonra danışmanlarının durumu farkedip, uyarması üzerine Twitter mesajını sildi. Ancak Kamu yayıncısı VRT muhabirinin de aralarında bulunduğu bazı Twitter kullanıcıları, mesajın görüntüsünü alarak, kamuoyu ile paylaştı.

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