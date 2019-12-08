Arkeologlar yanlışlıkla bin 700 yıllık yumurtaları kırdı

Kazıcılar, Aylesbury, Buckinghamshire'daki bir kazı sırasında, su dolu bir çukurda içinde 4 yumurtanın bulunduğu bir sepet keşfetti.



Yumurtaların üçü çatladı ve insanı bayıltacak kadar “güçlü bir koku” yaydı ama ekip 4. yumurtayı korumayı başardı. Bu yumurta, Britanya'da bulunan bütün haldeki tek Roma tavuğu yumurtası.



Oxford Archaeology'den uzmanlar, su dolu çukurun bir çeşit Roma dilek kuyusu olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyor.



Kazı projesinin yöneticisi Stuart Foreman, “Bunun Birleşik Krallık'taki ilk ve tek buluntu olmasının çok iyi bir nedeni var” dedi.

Binlerce yıldır suyla dolu bir çukurdan, kuru bir ortamda asla sağlam kalamayacak şeyleri bulabilirsiniz. (...) Ama yumurtaların bir tanesini çıkarmamız bile inanılmaz. Çok kırılganlardı.

Yumurtaların yanında onlarca madeni para, ayakkabı, tahta alet ve “çok nadir bulunan” bir sepet vardı.

Bulguyu analiz etmek için üç yıl harcayan Edward Biddulph, şunları ekledi:

Muhtemelen yoldan geçenler yeraltı tanrılarından dilek dilemek ve adak adamak üzere burada duruyordu. (...) Romalılar yumurtaları, aşikar nedenlerden dolayı, yeniden doğuş ve doğurganlıkla ilişkilendirdi. (..) Daha önce Britanya'daki Roma mezarlarında tavuk kemiği ve kırık yumurta kabuğu bulmuştuk ama bütün bir yumurtayı hiç görmemiştik

Uzmanlar, adak adamak için kullanılmaya başlamadan önce çukurun, milattan sonra ikinci yüzyıldan üçüncü yüzyıla kadar, bira mayalamak için maltlama işleminde kullanıldığını söyledi.



Bütün haldeki yumurtayı, St Albans, Bicester ve Cirencester'ı birbirine bağlayan eski bir Roma yolu üzerinde, Aylesbury'de bulunan A41'in yanındaki kazı sahasında buldular.



Roma'ya ait, bozulmamış bir tavuk yumurtası buluntusunun bildirilen diğer tek örneği, 2010'da, Roma'da gömülü bir çocuğun elinin altından çıkarılmıştı.



Kazı; konut ve topluluk tesislerinin yer alacağı Berryfields bölgesinin planlama izninin (yapıların inşası için resmi makamlardan alınan izin -çn) şartları arasındaydı.



2007'yle 2016 arasında gerçekleşen kazıdan elde edilen buluntuların analizi o zamandan beri devam ediyor.



(Independent Türkçe)