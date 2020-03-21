Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5547
  • 7,0589
  • 316.702
  • 85795.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Arjantin'de karantinaya uymayanlara polis biber gazıyla müdahale etti

Arjantin'de karantinaya uymayanlara polis biber gazıyla müdahale etti

Arjantin'de karantinaya uymayanlara polis biber gazıyla müdahale etti

Arjantin'de polis, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle zorunlu karantinaya uymayan ve parklarda gezen kişileri kovaladı. Görüntülerde, polisin parkta gezen kişilere biber gazıyla müdahale ettiği görülürken; onlarca kişinin gözaltına aldığı bildirildi.

Arjantin’in Jujuy (San Salvador de Jujuy) kentinde koronavirüs salgını nedeniyle ‘zorunlu karantinaya’ uymayan ve parklarda yürümeyi, oturmayı sürdüren kişiler polis tarafından kovalandı. Yerel medya, polisin yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin biber gazıyla müdahale ettiği, parktakilerin ise koşarak kaçmaya çalıştıkları görüldü.

Arjantin’de perşembe günü Devlet Başkanı Alberto Fernandez ülke çapında koronavirüse karşı tedbir amaçlı zorunlu karantina uygulanacağını açıklamıştı. Arjantinliler sadece zorunlu hallerde sokağa çıkarak temel gıda ve tıbbi malzeme alışverişlerini yapabilecekler. Zorunlu karantina 31 Mart’a kadar geçerli olacak.

(İHA)


TRT - EBA TV Uzaktan Eğitim Yayın Akışı

TRT - EBA TV Uzaktan Eğitim Yayın Akışı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İncirin saymakla bitmeyen faydaları

ABD ilk hipersonik silahını test etti