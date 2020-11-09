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09 Kasım 2020 Pazartesi 09:58 | Son Güncelleme:

Arjantin'de Fernandez hükümetine karşı protesto düzenlendi

Arjantin'de Fernandez hükümetine karşı protesto düzenlendi
AA

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Devlet Başkanı Fernandez hükümetine karşı protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler ellerinde pankartlarla, yeni alınacak koronavirüs aşısını ve Cristina Fernandez de Kirchner'ın yolsuzluk davalarından kurtulmasını sağladığını savunduğu yargı reformunu protesto etti.

Arjantin'in çeşitli şehirlerinde Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetine karşı gösteriler düzenlendi.

AA'da yer alan habere göre, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco dikilitaşında "Özgürlük, adalet ve anayasa" başlığıyla toplanan göstericiler, Arjantin bayrağı taşıyarak "banderazo" isimli protesto gösterisi düzenledi.

Ellerinde pankartlar taşıyan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı, gösteriye arabasıyla katılan protestocular ise Buenos Aires'in ana caddelerinde konvoylar oluşturup korna çaldı.

Protestocular, hükümetin satın almayı planladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ve eski Devlet Başkanı ve şimdiki Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'ın yolsuzluk davalarından kurtulmasını sağladığını savunduğu yargı reformunu protesto etti.

Öğlen saatlerinde başlayan gösteriler, Buenos Aires'in yanı sıra Cordoba Rosario, Mar del Plata, Mendoza ve San Carlos de Bariloche şehirlerinde de düzenlendi.

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