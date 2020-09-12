Arap Birliği sosyal medyada alay konusu

Birlik, Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail’le normalleşmeyi reddetmişti. Ancak, önceki gün Arap Birliği, İsrail ile normalleşmeyi kınamayarak, uluslararası meşru kararlara bağlı kalınması açıklamasıyla yetindi.