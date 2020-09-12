12 Eylül 2020 Cumartesi 02:04 | Son Güncelleme:
Arap Birliği sosyal medyada alay konusu
Arap sosyal medya kullanıcıları, Arap Birliği'nin toplantısında İsrail ile normalleşmeyi kınayan taslağın reddedilmesine tepki olarak birliğin Mısır'daki merkezinin “düğün salonuna çevrilmesi” için imza kampanyası başlattı.
Birlik, Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail’le normalleşmeyi reddetmişti. Ancak, önceki gün Arap Birliği, İsrail ile normalleşmeyi kınamayarak, uluslararası meşru kararlara bağlı kalınması açıklamasıyla yetindi.