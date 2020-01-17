Arap basını kimliğini açığa çıkardı! Yeni sultan Türkmüş

Arap basında yer alan haberlere göre, yeni Umman Sultanı Heysem'in babası Tarık bin Teymur Al Said 1920 yılında İstanbul'da doğdu.

Yeni Sultan'ın babasının hala hayatta olduğu ve şu anda yaklaşık 100 yaşında olduğunu açıklandı.

Arap medyası, "Tarık Bin Teymur" un 1920 yılında İstanbul'da ve annesinin de Türk olduğu ifade edildi.

Birkaç gün önce, Sultan Heysem bin Tarık, rahmetli Sultan Kabus bin Said'in vefatının ardından, Umman'ın dokuzuncu sultanı olarak yemin etti.

ALTI ARAP ÜLKESİNDE ULUSAL YAS İLANI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Kralı Hamed Bin İsa ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah, bin Said'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlayarak ülkelerinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

(Yeni Şafak)