Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın

Bangladeş’in Cox’s Bazar kentinde bulunan Ukiya kasabasında, Myanmar’da yapılan zulümden kaçan Arakanlı Müslümanlar için kurulan kampta tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında kampta bulunan 1 cami ve 30 ev alev alev yandı. Yangında yaralananlar oldu. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

İtfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı.

İHA