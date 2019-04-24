Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8728
  • 6,5772
  • 240.623
  • 96.142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın

Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın

Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın

Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta tüp patlaması sonucu çıkan yangında 30 ev ve 1 cami yandı.

x

Bangladeş’in Cox’s Bazar kentinde bulunan Ukiya kasabasında, Myanmar’da yapılan zulümden kaçan Arakanlı Müslümanlar için kurulan kampta tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında kampta bulunan 1 cami ve 30 ev alev alev yandı. Yangında yaralananlar oldu. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. 

İtfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cengiz Kurtoğlu'nun dedelik heyecanı!
Arka Sokaklar'da şoke eden ayrılık kararı
Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Yasmin Erbil'den sürpriz karar
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
Ulusal bir televizyonda yayınlanan bilgi yarışmasında sorulan, ´Türkiye´nin Niagara´sı Kapuzbaşı Şel

Yarışmacının bilemediği soru Kayseri için avantaja dönüştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

insanların başına gelen en talihsiz olaylar

S-400 sistemleri Temmuz ayında teslim etmeye başlanacak