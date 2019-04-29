'Araçta ceset var' ihbarı yapıp, bombayı patlattılar: 2 polis yaralı

Yerel medyada yer alan haberlerde, El Salvador´un başkenti San Salvador´da bulunan Soyapango bölgesinde boş bir aralana park edilen aracın içinde ceset olduğuna dair yapılan ihbarlar sonucu polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen iki polis memuru, araçta battaniyeye sarılmış ve insanı andıran bir cismi gördü. Polislerin cismi kontrol etmek için yaklaştığı sırada, araçta patlama meydana geldi. 2 polisin yaralandığı olay sonrası battaniyeye sarılmış cismin bir cansız manken olduğu ortaya çıktı.

Polis, ihbarları yapanları ve saldırıyı düzenleyenlere dair geniş çaplı araştırma başlattı.

(DHA)