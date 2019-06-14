  • $5,8669
  • 6,6238
  • 255.898
  • 91.263
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Haziran 2019 Cuma 09:13 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 09:13

Apple CEO'su Tim Cook Trump ile ticaret gerilimini ele aldı

Apple CEO'su Tim Cook Trump ile ticaret gerilimini ele aldı

Apple CEO'su Tim Cook, ABD Başkanı Donald Trump ve kızı ve danışmanı Ivanka Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek Çin ile ticari gerilimi ele aldı.

Ivanka Trump'ın da yaptığı açıklamaya göre, Cook'un ziyareti, ülkenin önde gelen şirketlerinin CEO'larının oluşturduğu Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu (American Workforce Policy Advisory Board) üyeliği çerçevesinde gerçekleşti.

Ivanka Trump'ın açıklamasının ardından bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, "Başkan Trump, Cook ile ticaret, ABD yatırımları ve göç konularını görüştü" dedi.

Analistler, Cook'un, Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu üyesi olarak yaptığı ziyaretin, Trump'ın Çin'in yaklaşık 300 milyar dolarlık ürünün ithalatında da ek gümrük vergisi uygulayabileceğini açıklamasının ardından yapıldığına dikkat çekiyor.

(DHA)

İtfaiye Ekipleri Kurtardıkları Kirpiyi Şırıngayla Besledi

<p>Uzun zamandır beklediği mutlu haberi alınca kendini tutamayıp böyle gülenler aramızda mı?</p>

Mutlu Bir Haber Aldım Kendimi Tutamıyorum

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copa America'da tanıdık yüzler

'Milli Muharip Uçak' ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da sergileyecek

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.